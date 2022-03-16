Руководство клуба «Пари Сен-Жермен» ищет нового главного тренера. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

По словам инсайдера, в сферу интересов «ПСЖ» попал наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте. Он занял пост главного тренера английского клуба осенью прошлого года. Согласно условиям соглашения, он может уйти из команды после завершения текущего сезона.

Отмечается, что итальянский специалист рассматривает вариант с переходом в «Пари Сен-Жермен». Однако «Тоттенхэм» не хочет, чтобы он уходил.