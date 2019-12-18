ПСЖ опять пытается продать «Зениту» Леандро Паредеса
Парижский футбольный клуб вновь предложил «Зениту» приобрести Леандро Паредеса. Однако бело-голубых не устраивает цена, сообщило ИА «Невские новости».
ПСЖ уже предлагал «Зениту» аргентинского полузащитника весной. Тогда сторонам также не удалось договориться.
Парижане хотят отбить часть денег, потраченных на приобретение Паредеса. Но «Зенит» не заинтересован в возвращении игрока из-за высокой стоимости.
Аргентинец выступал за «Зенит» с лета 2017-го по январь 2019-го года. В российскую команду он перешел из «Ромы». Его трансфер тогда обошелся в 23 миллиона евро.
ПСЖ заплатила за игрока 45 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Паредеса 13 матчей и одна голевая передача. По сообщениям французских СМИ, ПСЖ готовы продать игрока за 20 миллионов евро.