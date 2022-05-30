Психологические причины нашли в проигрыше «Динамо» «Спартаку»

Футбольный клуб «Спартак» смог завершить не вполне удачный для себя сезон победой в Кубке России. Его соперник — команда «Динамо» — наоборот сдала. Возможно, этого произошло из-за психологической неустойчивости участников. Такое мнение в разговоре с «360» высказал советский футболист, бывший главный тренер и спортивный директор ФК «Зенит» Борис Раппопорт.

«Игра была интересная, напряженная», — сказал он.

По его словам, «Спартак» и «Динамо» показали максимальный уровень, на который они сегодня способны.

«Для „Спартака“ это была последняя возможность в сезоне что-то выиграть. Сезон для „Спартака“ был провальный, поэтому Кубок в определенной степени дает надежду, что болезнь немного лечится», — добавил Раппопорт.

Он высказал мнение, что „Динамо“ провалил концовку чемпионата.

«Какие причины, сказать сложно. Может быть, команда сдала функционально, вчера это было заметно, на мой взгляд. Может быть, психология молодых, которые почувствовали, что они вышли на более высокий уровень, а пока говорить об этом рано», — высказался собеседник «360».

Он напомнил, что в «Динамо» пришла целая группа молодых ребят. Эту возможность им дал новый тренер команды Сандро Шварц.

«На протяжении большей части сезона играли прекрасно, но вот тут сдали, и пошла череда поражений. На мой взгляд, такой психологической устойчивости, чтобы выйти из этого кризиса, у них не хватило. Тренеры, видимо, не смогли справиться с этой ситуацией, поэтому пошло по накатанной. Вчера они не уступали „Спартаку“. Хотя, на мой взгляд, „Спартак“ все-таки имел побольше возможностей забить. Но так складывается, что даже такой шанс перевести игру в дополнительное время, не прошел», — высказался экс-тренер «Зенита».

Футбольный эксперт из плюсов отметил, что стадион «Лужники» были полностью заполнен, организация мероприятия была на высоком уровне.

«Напоминает советские времена, напоминает, когда были полные стадионы, когда болельщики могли выражать эмоции. Ждем теперь матч за Суперкубок, где „Зенит“ сыграет со „Спартаком“, будет интереснейшее противостояние», — заключил Раппопорт.

Также он прокомментировал поведение болельщиков «Спартака» после победы команды. Некоторых из них задержали, написала газета «Известия».

«Это менталитет, никуда от этого не деться, воспитывать надо людей», — заявил собеседник «360».

По его словам, такие ситуации возникают и в других странах, ведь фанатские движения ведут себя почти одинаково везде.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» прошел 29 мая в Москве. «Спартак» обыграл соперника со счетом 2:1.