Психолог рассказал, в чем причина провала российских футболистов

Очень часто героями скандальных новостей становятся российские футболисты. Многие уверены, что причины их поражений на соревнованиях заключаются в отсутствии дисциплины. Причинный психолог Юлия Синютина рассказала с беседе с «ФедералПресс», с чем связано скандальное амплуа наших спортсменов.

«В девяностые годы разрушилась экономика, поменялись ценности государства. У спортсменов на первый план вышли карьера и престиж. Их стали оценивать как породистых рысаков, за данные и показатели… Спорт больших достижений стал по своей сути товарно-денежными отношениями», — пояснила она.

Врач отметила, что во времена СССР для того, чтобы стать знаменитым футболистом, необходимо было прикладывать массу усилий. Сейчас же, по ее мнению, спортсменов разбаловали огромными гонорарами.