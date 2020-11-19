Психолог объяснил, как Дзюбе сохранить семью после скандала с секс-видео

По информации СМИ, после «слива» в Сеть секс-ролика, на котором спортсмен занимается самоудовлетворением, его жена Кристина собралась подать на развод. Сама девушка никак не комментирует эти слухи.

Как считает Немцов, Дзюба должен серьезно поговорить с супругой, чтобы сохранить брак.

«На самом деле возможность для сохранения семьи всегда остается. В любом случае должен состояться серьезный разговор. Если супруга Дзюбы уже приняла решение, то добиться положительного исхода будет довольно сложно», — отметил специалист.

Он уточнил, что в первую очередь футболисту необходимо раскаяться. Мужчина обязан объяснить своей жене, что он не хочет ее потерять, что она важна для него. Помимо прочего, важно пообещать, что подобного больше никогда не повторится.

Дзюбе, по мнению психолога, нужно быть уверенным, что он не позволит произойти такому скандалу еще раз. Также он посоветовал Артему и Кристине обратиться за советом к профессионалу.