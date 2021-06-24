«Прыжок выше головы»: шансы сборной Украины в плей-офф Евро-2020 оценили

Сборная команда Украины стала участником плей-офф чемпионата Европы. Команда впервые вышла в заключительную стадию турнира. По мнению опрошенных «360» экспертов, сборная Украины показала достойную игру, но дальше одной восьмой финала они не пройдут.

Украине удалось собрать хорошую команду с игроками, которые принимают участие в серьезных чемпионатах. Таким мнением поделился экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита», футбольный эксперт Борис Раппопорт. Он пояснил, что именно они помогли сборной добиться хорошего результата.

«Это очень организованная команда. Может не очень атакующая, но очень грамотная. Числом, и количеством обороняется очень неплохо», — отметил он.

Но по его прогнозу, выход из группы — это лучший результат для украинской сборной.

«Игра, которую они показали с Австрией, я думал, что там будет все ровно, но австрийцы выглядели значительно сильнее. Следующая игра у Украины со Швецией, и шансов на победу там немного. Но если они пройдут дальше, то это будет прыжок выше головы», — подчеркнул он.

Сборной Украины вряд ли удастся устоять против шведских футболистов в одной восьмой финала, заявил футбольный эксперт Андрей Малосолов.

«Это очень симпатичная команда, очень мастеровитая и молодая. Там восемь игроков, выступающих в хороших европейских клубах. Но, я думаю, что путь этой сборной завершится на стадии одной-восьмой финала в игре против Швеции», — отметил он.

Встреча сборных Украины и Швеции сразятся на стадионе в Глазго 29 июня. В группе сборная Украины уступила Нидерландам (2:3), одолела Северную Македонию (2:1) и проиграла Австрии (0:1). Команда Швеции вничью сыграла со сборной Испании и одолела Словакии (1:0) и Польши (3:2).