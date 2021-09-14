Прыгунья Ласицкене объяснила отказ от встречи с Путиным

Легкоатлетка Мария Ласицкене объяснила, почему пропустила встречу российских призеров летней Олимпиады в Токио с президентом Владимиром Путиным. По ее словам, она не хотела пропускать соревнования.

Ласицкене рассказала, что вопрос ее участия в церемонии в Кремле возник сразу после возвращения из Японии.

«Олимпийские игры в Токио не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалил за экватор. А за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве турниров. Было очень много потеряно, поэтому мне очень хотелось выступать до конца сезона», — заявила Ласицкене. Ее процитировал ТАСС.

Она отметила, что встреча с президентом в Кремле значила бы для нее отказ от всех соревнований, проходящих в сентябре. В частности, финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. При этом, по ее словам, участие в этих первенствах было крайне важно для нее. Ведь так она готовится к чемпионату Европы и мира. В итоге легкоатлетка поехала на соревнования и одержала победу в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

На Олимпийских играх в Токио Мария Ласицкене завоевала золото по прыжкам в высоту.

Встреча президента Владимира Путина с олимпийцами прошла 11 сентября в Кремле. Российский лидер вручил спортсменам награды.