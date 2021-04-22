Прозвучала информация о гонораре Емельяненко за бой с Джиганом

Официальный представитель бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамат Бостанов поделился информацией о гонораре его клиента за бой с исполнителем Джиганом. Об этом рассказал «Спорт-Экспресс».

«Цифры космические, мы их обнародуем после подписания. Такого гонорара у Александра за всю историю выступления в ММА еще не было», — издание привело слова менеджера.

Дата боя будет названа в начале мая, когда они подпишут контракт, отметил Бостанов. Ранее появилась информация о том, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FСб напомнили в NEWS.ru.