Спорт 27 марта 2023, 12:46 Провокацию украинских фехтовальщиц сорвали на Кубке мира в КНР FIE запретила украинским шпажисткам провести политическую акцию на этапе Кубка мира в КНР Unsplash

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Организаторы турнира в Китае и Международная федерация фехтования (FIE) сорвали политическую провокацию фехтовальщиц с Украины. Об этом в Instagram* рассказала спортсменка Дарья Варфоломеева.

Шпажистка пояснила, что украинки пытались развернуть плакат и сфотографироваться с ним во время этапа Кубка мира.

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«Организаторы и Международная федерация фехтования (FIE) не позволили нам этого сделать», — заявила Варфоломеева.

Ранее стало известно, что Россию возвращают в большой спорт, отечественных атлетов постепенно начали допускать к международным соревнованиям.

Из-за этого Федерация фехтования Украины запретила участвовать в международных турнирах своим спортсменам и судьям. Чтобы не вступать в противоречия, Федерация фехтования Германии отказалась от проведения майского этапа Кубка мира.

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