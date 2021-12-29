Проведение молодежного чемпионата мира по хоккею оказалось под вопросом

Дальнейшее проведение молодежного чемпионата мира по хоккею обсудят в Совете Международной федерации хоккея (IIHF). Из-за случаев коронавируса в командах отменили уже три встречи.

Почетный президент IIHF Рене Фазель рассказал ТАСС, что вопрос подняли на видеоконференции.

«Не удивлюсь, если в нынешних условиях будет принято решение отменить турнир», — подчеркнул он.

Коронавирус не дал состояться матчам США — Швейцария, Чехия — Финляндия и Россия — Словакия. Источник рассказал РИА «Новости», что положительным накануне последней игры оказался тест россиянина Матвея Мичкова. В двух предыдущих матчах он забил три гола.

Молодежной сборной РФ в матче со словаками присудили техническое поражение. Этот факт уже подтвердили в Федерация хоккея России. Встреча сборных России и Словакии должна была состояться 30 декабря.

Чемпионат мира проходит в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Турнир начался 26 декабря и продлится до 5 января.