Проведение матчей со зрителями запретили в Италии до марта 2021 года

По данным издания, футбольный сезон возобновят в Италии с 31 мая. Матчи будут проходить при закрытых трибунах. При этом фанаты смогут попасть на трибуны не раньше марта 2021 года, когда снимут все ограничения и откроют границы. Уточняется, что чемпионат Италии 2019/2020 приостановили после 26-го тура.