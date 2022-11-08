Проведение ЧМ-2022 по футболу в Катаре назвали ошибкой | 360°

Спорт 08 ноября 2022, 18:27 Проведение ЧМ-2022 по футболу в Катаре назвали ошибкой Бывший глава FIFA Блаттер: проведение чемпионата мира по футболу в Катаре — ошибка Unsplash

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Проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году в Катаре является большой ошибкой. Об этом изданию RМС Sport заявил бывший президент Международной федерации футбола (FIFA) Зепп Блаттер.

«Безусловно, отдать Катару право проведения чемпионата являлось ошибкой. Посудите сами, столь крупный турнир — и такая маленькая страна. Историю уже не изменить, хотя я был президентом FIFA, когда Катару отдали чемпионат мира», — заявил он.

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Блаттер уточнил, что на самом деле право проведения турнира должно было достаться США в качестве жеста мира в противостоянии с Россией.

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«В 2018 году чемпионат отдали России, а в 2022 стоило бы лучше отдать его США. Это стало бы хорошим жестом мира для двух серьезных политических соперников», — добавил он.

Функционер возглавлял FIFA с 1998 по 2015 год.

Катар получил право на проведение чемпионата мира — 2022 в 2010 году. Мундиаль впервые в истории пройдет в ближневосточной стране с мусульманским большинством. Он начнется 20 ноября и завершится 18 декабря.

Сборная России не примет участия в турнире. FIFA отстранила национальную команду от стыковых матчей за право сыграть в финальной части соревнований после начала событий на Украине, писал RT.