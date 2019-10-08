Противника боксера Усика уличили в приеме препарата от женского бесплодия

Голландский боксер Тайрон Спонг, проваливший допинг-тест, употреблял кломифен. Этот препарат назначают женщинам, если они долго не могут забеременеть.

Как сообщил ESPN, этот препарат первично применяется от бесплодия у женщин, но может также использоваться для повышения уровня тестостерона. Издание также отмечает, что кломифен, или клостилбегит, помогает нормализовать работу организма после приема стероидов.

Тайрон Спонг должен был провести 12 октября в Чикаго бой с украинцем Александром Усиком, однако из-за того, что он провалил допинг-тест, поединок был отменен.

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В итоге вместо Спонга сражаться с Усиком будет россиянин Александр Устинов. Это несмотря на то, что украинец в августе отказался от поединков с российскими спортсменами.

32-летний Усик является бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. За свою карьеру он одержал 16 побед, из которых 12 нокаутом, и не допустил ни одного поражения. Устинову 42 года, в его активе 35 побед при четырех поражениях. В июле в Москве он победил украинца Александра Нестеренко.