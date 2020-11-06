Против пресс-секретаря ФК «Карабах» в Армении возбуждено уголовное дело

После ксенофобского поста пресс-секретаря азербайджанского «Карабаха» Нурлана Ибрагимова армянская прокуратура возбудила в отношении него уголовное дело по статьям о возбуждении национальной розни, одобрении или оправдании геноцида.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно статье 1 конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» от 1949 года и ратифицированной Арменией в 1993 году, геноцид является преступлением независимо от того, совершается ли он в мирное или военное время.

В Армении полагается уголовная ответственность для иностранных граждан, совершивших это преступление вне пределов республики.

Возмущение общественности вызвал пост Ибрагимова в Facebook, в котором он призывает без всякой жалости и сострадания убивать армян вне зависимости от их пола и возраста.

В УЕФА уже вынесли решение по дисциплинарному делу против азербайджанского функционера. Был наложен временный запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности. Решение вступило в силу незамедлительно.

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) осудил его расистское и дискриминационное поведение.

Как сообщил «Чемпионат» со ссылкой на документ, от сотрудничества с «Карабахом» в одностороннем порядке отказалась немецкая спортивная компания Adidas, которая была техническим спонсором клуба.