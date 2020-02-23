Пока им грозят долгие разбирательства. По словам Драчева, почти сутки сам спортсмен и его тренер провели в полиции. Если итальянцы не найдут никаких улик, то дело закроют.

На вопрос о том, могут ли россиян посадить в тюрьму, Владимир Драчев ответил, что по итальянским законам им грозит реальное заключение. Однако в данный момент они едут домой.

В свою очередь Александр Касперович заявил, что никакого уголовного дела нет. Он пояснил, что все, что связано с допингом в Италии уголовно наказуемо.

«Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего запрещенного не нашли», — отметил он. При этом он отметил, что полицейские им не отдали компьютеры и телефоны. Касперович намерен обратиться к юристам, чтобы понять, имела ли полиция право забирать эти вещи, так как там есть личная информация.

Рано утром 22 февраля итальянская полиция ворвалась в номер отеля, где жили биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев, которые приехали на чемпионат мира по биатлону. Полицейские разбудили спортсменов перед эстафетой.

После выяснилось, что причиной их визита стала чужая аккредитация тренера Александра Касперовича. Комнату, где жили спортсмены, обыскали. Полиция заподозрила тренера и спортсмена в допинговых махинациях, что является уголовным преступлением в Италии. Из-за разбирательств с полицией и провокаций Логинов отказался от дальнейшего участия в соревнованиях.