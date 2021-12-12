Протест Mercedes о спорной победе Ферстаппена в «Формуле 1» отклонили

Международная автомобильная федерация (FIA) не приняла протест команды Mercedes о результатах гонки последнего этапа чемпионата мира «Формулы 1» Гран-при Абу-Даби. Об этом говорится в официальном заявлении федерации.

Команда Mercedes требовал пересмотреть итоги гонки по позициям болидов, которые они занимали на предпоследнем круге. Но, специалисты решили, что этот шаг ведет к сокращению общего числа заявленных кругов, которые должны были пройти пилоты, а значит протест отклонен.

За пять кругов до конца соревнований с трассы вылетела машина пилота Николаса Латифи из команды «Уильямс». Для того, чтобы убрать болид на место выехала машина безопасности. В этот момент между машиной голландца Макса Ферстаппена и пилотом Mercedes британца Льюиса Хэмилтона находились еще пять болидов.

На предпоследнем круге гонщикам разрешили вернуться на их дорожки. После этого Ферстаппен обогнал Хэмилтона, выиграв соревнования.

Mercedes подал протест, в котором назвал нарушением обгон во время нахождения на трассе машины безопасности, но его отклонили первым. Предложение пересчитать результаты по предпоследнему кругу также не нашло поддержки.

Перед последним заездом Ферстаппен и Хэмилтон набрали одинаковое количество баллов: 369,5. Но выигранная последняя гонка увеличила отрыв голландца на восемь баллов. Для Ферстаппена это первый титул чемпиона мира. До этого четыре года подряд это звание доставалось Хэмилтону.