Спорт 27 августа 2023, 13:07 «Просто ограбление!»: Оскар Де Ла Хойя эмоционально прокомментировал бой Усика и Дюбуа Боксер Оскар Де Ла Хойя назвал «ограблением» результаты боя Усик — Дюбуа Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/globallookpress

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Боксер Оскар Де Ла Хойя прокомментировал бой украинца Александра Усика против британца Дэниэла Дюбуа. Спортсмена процитировала промоутерская компания Top Rank в Instagram*.

По мнению бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях, Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса. Из-за этого украинец упал на настил, ему потребовалось время на восстановление.

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Несмотря на удар, рефери не стал наказывать британца. В итоге Усик одержал победу в девятом раунде и отправил соперника в нокаут.

«Это просто ограбление! Тут был чистый нокаут», — отметил Де Ла Хойя.

Ранее российский боец ММА Вячеслав Дацик нокаутировал британца Оли Томпсона на турнире в Москве. Победитель боя отметил, что хотел отомстить сопернику за победу над Алексеем Олейником в мае.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.