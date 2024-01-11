Спорт 11 января 2024, 01:00 «Просто ненавижу». Биатлонист Тихонов назвал норвежцев «скупердяями» Бывший президент СБР Тихонов обвинил норвежцев в жадности РИА «Новости»

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что ненавидит норвежцев. Свое мнение он высказал в беседе с РИА «Новости».

Спортсмен признался, что Норвегия оказалась единственной страной, которая не накрывала VIP-шатры с угощениями, хотя даже в небогатых государствах были подобные условия.

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«Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу», — заявил Тихонов.

Также он подтвердил, что предлагал проведение международных состязаний за Кубок Тихонова. Ранее о его предложении рассказал бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, которого обвинили в коррупции.

«Кубку Тихонова нет равных! Он очень дорогой, отделан чистым золотом. Я предложил разыгрывать его, был бы премиальный фонд. Но он простоял несколько лет, и я забрал его в Россию. Теперь он разыгрывается у нас», — заявил он.

В декабре биатлониста из Норвегии Стурлу Легрейда отстранили от масс-старта на этапе Кубка мира в Швейцарии. Такие меры приняли из-за нарушения спортсменом техники безопасности. Он использовал винтовку в гостинице, в которой был состав норвежской команды.