«Просто не могла решиться»: британская пловчиха-чемпионка решила сменить гражданство на российское

Британская чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф скоро станет гражданкой России. Она уже выступает за нашу страну.

«Идет процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе», — заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников РИА «Новости».

Девушка решила сменить гражданство в мае 2019 года. Сейчас она выступает на международных соревнованиях Golden Tour в Ницце. Пловчиха сражается за победу под флагом России.

«Решение заняло у меня довольно много времени. Я думала об этом месяцами и просто не могла решиться. Многое нужно было принять во внимание», — цитирует Белоногофф SwimSwam.

Татьяне Белоногофф сейчас 18 лет. Она родилась и жила всю жизнь в Великобритании. но ее мать родом из России. В 2019 году девушка переехала в Санкт-Петербург и начала соревноваться там. В 2018 году спортсменка стала чемпионкой Европы среди юниоров, пройдя первой дистанцию в 50 метров брассом. Она заняла третье место на чемпионате Великобритании в 2019-м, и стала третьей на соревнованиях в России в ноябре.