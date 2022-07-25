Экс-наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев обсудил со «Спорт-Экспрессом» выступление своих бывших подопечных в начале сезона Российской премьер-лиги.

Газзаев признался, что по первым двум турам «армейцы» произвели на него очень хорошее впечатление.

«Показали хорошие командные действия, функциональную подготовку и качественную игру в индивидуальных позициях. Просматривается у игроков очень большое желание побеждать», — цитирует тренера РИА ФАН.

По его словам, важно, что у команды есть четкая нацеленность на результат.