Прославленные спортсмены сделали ставки на бой Нурмагомедова и Гейджи
В ходе пресс-конференции «360» титулованные бойцы рассказали, кто может победить в предстоящем поединке.
«Хабиб — фаворит, потому что он никогда не оступался. Но я бы не ставил на этот бой. Я отношусь к ставкам спокойно. Нельзя ставить на себя. Многие ребята, спортсмены рекламируют ставки. Я не вижу в этом ничего такого страшного», — поделился боец ММА Алексей Махно;
По мнению мастера боевых искусств Вячеслава Василевского, ставки добавляют драйва при просмотре поединка людям, которые их ставят.
«Я не знаю, досрочно или нет [закончится бой]. Я не знаю, как тут будет», — рассказал он.
А вот боец ММА Николай Алексахин попытался дать более точный прогноз.
«Я считаю, что Хабиб одержит победу в третьем-четвертом раунде с помощью болевого или удушающего», — сообщил спортсмен.
С Алексахиным согласился боец смешанных боевых искусств Эдуард Вартанян.
«Это нормально, подогревает интерес. По ощущениям все правильно, Хабиб — фаворит. Я тоже думают, что [финал поединка — это] конец третьего, четвертый раунд. То есть досрочно», — отметил боец.
Нурмагомедов и Гейджи сразятся 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой состоится в рамках турнира UFC 254. Но пройдет он без зрителей из-за ограничений по коронавирусу. Фанаты смогут наблюдать за поединком только в трансляции.