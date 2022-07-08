Проскуряков и Котляревский подписали пробный контракт с «Трактором»

«Трактор» заключил просмотровый контракт с голкипером Ильей Проскуряковым и форвардом Михаилом Котляревским. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу челябинского клуба.

Спортсмены примут участие в предсезонных сборах. Полноценный контракт с Проскуряковым и Котляревским подпишут в том случае, если их игра удовлетворит руководство команды.

Новый сезон НХЛ начнется осенью этого года. ЦСКА смог получить Кубок Гагарина в прошедшем сезоне.