Прощание с погибшим игроком «Динамо» Файзутдиновым пройдет в Челябинске 18 марта

Церемония прощания с защитником спортивного клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо» Тимуром Файзутдиновым пройдет в Челябинске 18 марта. Он ушел из жизни во вторник, ему было 19 лет.

«Церемония прощания с воспитанником челябинского хоккея пройдет 18 марта на ледовой арене „Трактор“ имени Валерия Белоусова и начнется в 12:00 (10:00 по московскому времени)», — говорится в сообщении пресс-службы областного Минспорта, его процитировал ТАСС.

Погибший хоккеист был воспитанником школы челябинского «Трактора».

Шайба попала в голову 19-летнему игроку 12 марта, во время гостевого матча «Динамо» в серии первого раунда плей-офф МХЛ против «Локо» из Ярославля (1:5). Файзутдинов был доставлен в лечебное учреждение, где его состояние оценили как критическое. Во вторник он скончался в реанимации.

Смертельная травма от удара шайбой, которую получил капитан петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов, — это очень редкий несчастный случай в хоккее. Об этом «360» рассказал друг погибшего спортсмена хоккеист Никита Заблоцкий.

Тимур оставил теплые воспоминания у друзей, одноклубников и болельщиков. Хоккеист московской молодежной команды «Динамо» Алексей Лихачев рассказал, что молодой спортсмен был добрым и открытым человеком, который мог в любой момент прийти на помощь. Тимур, по его словам, очень сильно любил хоккей, для него это была целая жизнь.