Прощальный бой Федора Емельяненко на Красной площади отменили

Прощальный бой Федора Емельяненко должны были провести в этом году в Москве. Организовать шоу хотели на Красной площади, но теперь «по понятным причинам» придется искать альтернативную площадку. Об этом рассказал глава промоушена Bellator Скот Кокер.

Российский боец смешанного стиля заслуживает великолепных проводов, отметил Кокер. Глава промоушена признался, что у них было запланировано потрясающее шоу в Москве.

«В текущем году в Москве точно боя не будет. Мы не собираемся проводить там заключительный поединок Федора по понятным причинам», — привело РИА «Новости» слова Кокера на пресс-конференции после турнира Bellator 276.

Кокер рассказал, что они даже получили одобрение на проведение боя на Красной площади. Но из-за событий вокруг Украины эти планы пришлось отменить. В Bellator пока не знают, где теперь проводить прощальный бой Емельяненко.

Прошлый поединок Емельяненко провел в октябре в Москве на турнире Bellator 269. Россиянин нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом же раунде.