Спорт 16 января 2024, 13:27 Прощай, Особенный. «Рома» объявила об отставке Моуринью Моуринью покинул пост главного тренера итальянской «Ромы» IMAGO / Antonio Balasco / Global Look Press

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Португальский футболист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы». Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Моуринью работал в «Роме» с лета 2021 года, его действующий контракт истекал в июне. В дебютном сезоне у руля команды он привел клуб к победе в Лиге конференций.

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В прошлом году футболисты под его руководством добрались до финала Лиги Европы, где проиграли в серии пенальти испанской «Севилье».

«Спасибо Жозе за преданность делу и огромную страсть, которая он демонстрировал сразу же после прихода в команду. Мы сохраним прекрасные воспоминания о совместной работе, но считаем, что сейчас пришло время для перемен. Желаем Моуринью и его тренерскому штабу всего наилучшего», — заявили в руководстве «волков».

После 20 туров чемпионата Италии «Рома» идет на девятом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Ранее Моуринью трудился в «Реале», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Интере», «Бенфике» и «Порту». В СМИ за ним закрепилось прозвище Особенный.

В 2021 году португалец занял третье место в рейтинге лучших футбольных тренеров мира.