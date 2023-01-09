09 января 2023, 18:46
Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, чем займется Хабиб Нурмагомедов после ухода из ММА
Одной из главных новостей нового года стал уход Хабиба Нурмагомедова из ММА, но пока никто до конца не знает, чем планирует заняться спортсмен. О своих предположениях на этот счет сайту kp.ru рассказал российского промоутер Владимир Хрюнов.
По его словам, уход Нурмагомедова — это закономерный шаг. Потому что постоянно быть в разъездах — это крайне утомительно и надоедает. А здесь спортсмен просто достиг максимальных высот и теперь хочет провести время с семьей. Хрюнов считает, что Нурмагомедов принял правильное и хорошее решение. Но в то же время промоутер уверен, что о бойце еще услышат. Уход из ММА необязательно означает полное прекращение любой деятельности.
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«Хабиб будет что-то делать для тех людей, с которыми он знаком. Что-то делать для людей в принципе. И это обязательно будет заметно», — сказал Владимир Хрюнов.
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Он также добавил, что допускает, что Хабиб Нурмагомедов перестанет управлять лигой Eagle FC, но остается ее владельцем.
Хабиб Нурмагомедов
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