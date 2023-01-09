Спорт 09 января 2023, 18:46 Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, чем займется Хабиб Нурмагомедов после ухода из ММА

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Одной из главных новостей нового года стал уход Хабиба Нурмагомедова из ММА, но пока никто до конца не знает, чем планирует заняться спортсмен. О своих предположениях на этот счет сайту kp.ru рассказал российского промоутер Владимир Хрюнов.

По его словам, уход Нурмагомедова — это закономерный шаг. Потому что постоянно быть в разъездах — это крайне утомительно и надоедает. А здесь спортсмен просто достиг максимальных высот и теперь хочет провести время с семьей. Хрюнов считает, что Нурмагомедов принял правильное и хорошее решение. Но в то же время промоутер уверен, что о бойце еще услышат. Уход из ММА необязательно означает полное прекращение любой деятельности.

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«Хабиб будет что-то делать для тех людей, с которыми он знаком. Что-то делать для людей в принципе. И это обязательно будет заметно», — сказал Владимир Хрюнов.

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Он также добавил, что допускает, что Хабиб Нурмагомедов перестанет управлять лигой Eagle FC, но остается ее владельцем.