Промоутер сравнил Поветкина и Мухаммеда Али

По данным «Газеты.ru», Хрюнов заявил, что «Поветкин стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Усэйном Болтом и Роджером Федерером».

«Темные силы, разумеется, были не заинтересованы в его чемпионстве. Потому против него развязали кампанию якобы о допинге», — пояснил он.

Ранее Александр Поветкин заразился коронавирусом, из-за чего пришлось перенести его бой с Диллианом Уайтом. Об этом сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинского.

Теперь бой состоится уже в следующем году. Сейчас спортсмен находится на самоизоляции с повышенной температурой. Также инфекцию диагностировали еще у одного человека из его команды.

До этого Поветкин завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. На ринге он нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде.

Временный титул позволит 40-летнему россиянину провести поединок с действующим чемпионом мира WBC.