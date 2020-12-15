Промоутер Поветкина посоветовал ему завершить карьеру после двух боев

Сам спортсмен в той же программе сообщил, что планирует уйти из профессионального спорта, «когда перестанет быть интересно и перестанут гореть глаза».

«Поветкин всегда готов подраться, у него всегда горят глаза, сколько я его знаю», — ответил на это Рябинский.

«Я считаю, ему надо завязывать», — добавил промоутер, отметив, что согласно договоренности со спортсменом Поветкин сам примет это решение.

Но в принципе скоро-скоро надо завязывать. Один-два боя. Саня должен сам принять решение, мы же взрослые люди Андрей Рябинский глава промоутерской компании «Мир бокса»

Также Рябинский сообщил, что из-за перенесенного коронавируса Поветкин не сможет выйти на бой с англичанином Диллианом Уайтом в январе 2021 года, как это планировалось ранее.

Россиянин уже вернулся к тренировкам, однако не хочет рисковать здоровьем. В августе Поветкин победил Уайта техническим нокаутом. Матч-реванш между ними может состояться весной 2021 года.

Поветкину 41 год. Он провел 39 боев на профессиональном ринге, одержав 36 побед (25 из которых нокаутом) и дважды потерпев поражение. Один поединок россиянин завершил вничью.