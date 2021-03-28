Промоутер Поветкина посоветовал ему завершить карьеру
Глава промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы российского супертяжа Александра Поветкина, считает, что россиянину лучше завершить профессиональную карьеру. Об этом Андрей Рябинский написал в Twitter.
Этой ночью Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту в матче-реванше в Гибралтаре. Россиянин лишился временного чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой завершился в четвертом раунде техническим нокаутом Поветкина.
Предыдущий бой с Уайтом он провел в августе 2020 года. Тогда 41-летний россиянин одержал победу нокаутом в пятом раунде.
«Я думаю, это последний бой», — написал Рябинский.
«Буду уговаривать Сашу завершить карьеру», — добавил промоутер.
В разговоре со «Спорт-экспрессом» Рябинский развил эту мысль.
«Пора завязывать. Потому что время пришло. Время свое берет. Скорость не та. Дальше опасно для здоровья», — перечислил он аргументы за то, чтобы покинуть ринг.
Рябинский отметил, что решение о продолжении карьеры будет принимать сам Поветкин.