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    28 марта 2021, 03:06

    Промоутер Поветкина посоветовал ему завершить карьеру

    Кирилл Фролов

    Глава промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы российского супертяжа Александра Поветкина, считает, что россиянину лучше завершить профессиональную карьеру. Об этом Андрей Рябинский написал в Twitter.

    Промоутер Поветкина посоветовал ему завершить карьеру

    Этой ночью Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту в матче-реванше в Гибралтаре. Россиянин лишился временного чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой завершился в четвертом раунде техническим нокаутом Поветкина.

    Предыдущий бой с Уайтом он провел в августе 2020 года. Тогда 41-летний россиянин одержал победу нокаутом в пятом раунде.

    «Я думаю, это последний бой», — написал Рябинский.

    «Буду уговаривать Сашу завершить карьеру», — добавил промоутер.

    В разговоре со «Спорт-экспрессом» Рябинский развил эту мысль.

    «Пора завязывать. Потому что время пришло. Время свое берет. Скорость не та. Дальше опасно для здоровья», — перечислил он аргументы за то, чтобы покинуть ринг.

    Рябинский отметил, что решение о продолжении карьеры будет принимать сам Поветкин.