Спорт 06 февраля 2023, 11:37 Промоутер Камил Гаджиев предсказал длинный бой между Муртазаевым и Пономаревым

Читать 360tv в

В Минске 17 февраля состоится бой Сергея Пономарева и Ислама Муртазаева в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», не исключено, что он продлится все пять раундов. Об этом «Известиям» рассказал глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

По его словам, шансы у соперников приблизительно равны. Потому что Ислам Муртазаев — это международная звезда кикбоксинга, а Сергей Пономарев обладает чемпионским поясом.

Реклама

«Скажу так: не знаю, как этот бой закончится, но что „искры“ будут лететь все пять раундов — это факт», — сказал Гаджиев.

Реклама

Промоутер добавил, что сам испытывает симпатию к обоим спортсменам. Но болеть все-таки будет за земляка Ислама Муртазаева.