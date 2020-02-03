Проморолик боя Хабиба с Фергюсоном появился в Сети

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. В активе Фергюссона 25 побед и три поражения.

По данным издания, поединок бойцов состоится 18 апреля в Нью-Йорке (США) в рамках турнира UFC 249. Продажа билетов открылась 31 января. Самый дорогой стоит 11 тысяч долларов (около 700 тысяч рублей), стоимость самых дешевых начинается от 99 долларов.