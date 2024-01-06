Спорт 06 января 2024, 18:40 Промеса могут экстрадировать в Нидерланды из-за фото с вечеринки Voetbalzone: нападающему «Спартака» Промесу грозит экстрадиция в Нидерланды РИА «Новости»

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Нидерландского футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды из-за публикации фотографий со дня рождения в Дубае. Помимо этого, ему грозит арест, сообщило издание Voetbalzone.

По данным издания, прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о нахождении 32-летнего нападающего на территории страны. Представитель ведомства рассказал NH Nieuws, что им сообщили о поездке Промеса в ОАЭ. Других комментариев не поступало.

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В 2020 году Квинси Промеса подозревали в нападении на двоюродного брата По данным СМИ, игрок поссорился с родственником в ходе вечеринки и ударил его ножом. В июне суд Амстердама приговорил футболиста к 18 месяцам тюремного заключения.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Потом он играл за «Севилью» и «Аякс». Из клуба в Амстердаме игрок вернулся в российскую команду, подписав контракт до лета 2024-го.