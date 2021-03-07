Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес отметился первым голом после возвращения в команду. Он оказался в «Спартаке» этой зимой, перейдя из амстердамского клуба «Аякс».

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» Промес забил после передачи Джордана Ларссона на восьмой минуте.

Форвард выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом Российской премьер-лиги и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: теперь на его счету 66 голов за «Спартак».

Однако, по мнению бывшего главного тренера футбольного клуба Андрея Чернышова, сообщило издание «Спорт День за Днем», нидерландский нападающий Квинси Промес пока не достоин звания легенды «Спартака», для этого ему нужно сделать нечто большее.