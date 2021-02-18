Промес обратился к болельщикам во время пресс-конференции Тедеско

Футболист Куинси Промес обратился к фанатам «Спартака» во время пресс-конференции главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. «Фанаты, я люблю тебя», — написал он на русском языке.

Эти слова он написал во время прямого эфира в Instagram-аккаунте «Спартака». Промес играл за московский «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Ранее Тедеско заявил, что «Спартак» «сделал все, чтобы ускорить переход Промеса из „Аякса“».

Футболист уже не первый раз привлекает внимание СМИ своими постами, заставляя фанатов размышлять, что же он имел в виду. Ранее бомбардир «Аякса» Квинси Промес оставил на своей странице в Instagram интригующую запись. «Дорога может измениться, миссия — никогда», — написал футболист.

Предполагалось, что таким образом Промес отреагировал на слухи о возможном возвращении в московский «Спартак». Нападающий играл за столичный клуб с 2014 по 2018 год. После ухода от красно-белых он усилил состав «Севильи», а в 2019 году его купил «Аякс».