Прокуратура устроила обыски по делу о многомиллионных взятках в оргкомитете Олимпиады в Токио | 360°

Спорт 19 октября 2022, 09:20 Прокуратура устроила обыски по делу о многомиллионных взятках в оргкомитете Олимпиады в Токио Kyodo: прокуратура Японии провела обыски по делу о взятках в оргкомитете Олимпиады в Токио РИА «Новости»

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Японская прокуратура провела обыски в компаниях Sun Arrow Inc. и ADK по делу о коррупции при подготовке Олимпиады в Токио. Их заподозрили в даче взятки бывшему члену оргкомитета Харуюки Такахаси, которого арестовали в четвертый раз, сообщило агентство Kyodo.

«Такахаси, член ныне несуществующего оргкомитета Олимпийских игр в Токио, имел большое влияние на выбор спонсоров мирового спортивного события», — сообщил автор статьи.

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Следственные действия прошли в штаб-квартире Sun Arrow Inc. Эта компания продавала лицензированные игрушки-талисманы Олимпийских игр. Харуюки Такахаши попросили помочь производителю мягких игрушек в беспрепятственном заключении лицензионного соглашения. За это через фирму своего знакомого он получил с октября 2018 года по апрель 2021 года около семи миллионов иен (почти 2,9 миллиона рублей).

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В деле оказалось замешано крупное рекламное агентство ADK. В нем тоже прошли обыски. За 47 миллионов иен (19,5 миллиона рублей) бывший член оргкомитета сделал так, чтобы эту компанию выбрали в качестве маркетингового агента.

Прокуратура выдала четвертый ордер на арест Харуюки Такахаши. Его уже трижды арестовывали по подозрению в получении взяток от трех других фирм. Их общая сумма, о которой известно правоохранителям, составила около 196 миллионов иен (81,1 миллиона рублей).