Прокуратура Подмосковья поставила на контроль уголовное дело о краже медалей у теннисистки Весниной

Прокуратура Московской области контролирует расследование уголовного дела о краже в особо крупном размере у олимпийской чемпионки Елены Весниной. Воры забрали олимпийские медали, перстень и драгоценности.

«Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по пункту „б“ части 4 статьи 158 УК РФ „Кража“», — сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным следствия, в субботу, 11 сентября, в дом спортсменки, который находится в Истре, пробрались воры и похитили олимпийские медали, олимпийский перстень и драгоценности.

Уголовное дело завели в Следственном комитете.

Чемпионка Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и серебряный призер летних Игр в Токио 2020 года Елена Веснина ранее рассказала, что грабители пробрались к ней в дом в Подмосковье и среди прочего украли обе олимпийские медали. Они были в сумке, которая лежала на виду. Воры взломали и ее сейф, украли из него все драгоценности. Забрали и перстень, полученный за Олимпиаду в Рио.