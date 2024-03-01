Спорт 01 марта 2024, 10:14 Прокуратура Нидерландов не подтвердила задержание Промеса в ОАЭ Прокуратура Нидерландов была не в курсе задержания футболиста «Спартака» Промеса Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

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В прокуратуре Нидерландов отреагировали на информацию о задержании нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, заявив, что они не были в курсе задержания футболиста. Слова пресс-секретаря отдела прокуратуры по апелляции Туши Эссед передало РИА «Новости».

«Мы слышали сообщения об этом, но от имени прокуратуры Нидерландов мы не можем подтвердить эти сообщения», — сообщил собеседник.

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Накануне легионера не пустили в самолет из Дубая в Москву. Его задержали на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум. Несколько часов он провел в отделении полиции.

По информации издания «Спорт-экспресс», футболист должен был вылететь в Россию ближе к ночи. В субботу, 2 марта, московский клуб сыграет на выезде против «Зенита».

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «Спартак» пока не обращался в ведомство из-за произошедшего.

В середине февраля Промеса обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита футболиста подала апелляцию. Позже его объявили в международный розыск от Интерпола.