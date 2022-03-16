Первые всероссийские Арктические игры пройдут на Ямале

Первые Всероссийские Арктические игры пройдут в ЯНАО с с 22 марта по 18 апреля. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В соревнованиях примут участие 162 спортсмена из республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и других регионов. На турнире будет представлено пять видов спорта.

«К участию допущены спортсмены, не входящие в основной и резервный состав российской сборной, и те, кто не участвовал в мировых юношеских соревнованиях последние два года», — рассказали в окружном департаменте по физической культуре и спорту.