Матч России с Хорватией пройдет в «Лужниках»

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии пройдет в «Лужниках». Об этом сообщил «РБ Спорт».

На данный момент, по поручению Роспотребнадзора, посещать мероприятия имеют право не более 3000 человек. Поэтому проводить мероприятие на таком большом стадионе, как «Лужники» не имело особого смысла. Игру планировали перенести в другой стадион, однако Хорватия отказалась от этой идеи.

На следующей неделе Российский футбольный союз (РФС) анонсирует продажу билетов на игру. Сам мачт пройдет 1 сентября.