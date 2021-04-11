Произошла массовая драка между фанатами «Спартака» и «Локомотива» в Москве. Видео

В первые минуты матча 25-го тура Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» в Москве на трибунах началась массовая драка между болельщиками футбольных клубов «Локомотив» и «Спартак». На появившемся видео заметно, что фанат «Спартака» ударил женщину.

Опубликовал ролик телеканал «Звезда». Очевидцы сообщают, что склоку начали фанаты «железнодорожников», бросавшие предметы с верхних ярусов трибуны. Затем болельщики пошли «стенка на стенку». Успокаивать дерущихся пришлось бойцам ОМОНа, которых вызвали стюарды.