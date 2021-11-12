Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла

Мужская сборная России уступила команде Финляндии по хоккею в матче стартового тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу финнов.

Все шайбы, как отметило РИА «Новости», были заброшены в большинстве. Этот матч стал первой проверкой для молодых российских хоккеистов на Кубке Карьяла.

В составе российской команды на лед вышел Матвей Мичков, который побил предыдущий рекорд и стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея.

Мичков дебютировал на взрослом уровне в матче Кубка Карьяла в возрасте 16 лет и 11 месяцев. До этого рекордсменом был голкипер сборной СССР и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Он провел свою первую игру в возрасте 17 лет и семи месяцев.

После первого тура российские хоккеисты находятся на последнем месте в турнирной таблице. Лидирует пока сборная Швеции. На втором месте — финны, третьими идут чехи.

Сборная России по футболу накануне разгромила соперников из команды Кипра в отборочном матче на ЧМ 2022. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян. После финального свистка болельщики принялись бурно обсуждать результаты в соцсетях. Не остались в стороне и футбольные эксперты, у которых возникли вопросы к началу игры.