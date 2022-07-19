Программу поддержки фермеров запустили в Запорожской области

Сельхозпроизводители Запорожской области для продажи своей продукции смогут воспользоваться программой поддержки, которую запустила администрация региона. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил представитель властей Владимир Рогов.

По его словам, за помощью фермеры могут обратиться в фонд развития Запорожской области «Русский русскому помоги» и через приемные движения «Мы вместе с Россией».

«Через этот фонд постоянно проводятся закупки продуктов питания для оказания помощи нуждающимся жителям нашей области», — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что основная цель программы — повысить конкурентоспособность продукции фермеров Запорожской области.

Во время специальной военной операции российские войска взяли под контроль Херсонскую и часть Запорожской области. В освобожденных регионах появились новые администрации. Накануне стало известно, что новым главой правительства Запорожской области стал Антон Кольцов, ранее работавший в губернаторском корпусе главы Вологодской области.