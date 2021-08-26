Программа, позволяющая узнать предрасположенность ребенка к разным видам спорта, стартовала в Новом Уренгое

В Новом Уренгое детей возрастом от пяти до 12,5 года можно будет протестировать на предрасположенность к разным видам спорта. Город присоединился к федеральному проекту «Стань чемпионом». Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

«Я считаю, что это уникальная возможность для того, чтобы узнать предрасположенность ребенка к какому виду спорта. Этот тест занимает час, но уже результат мы можем знать с уверенностью пусть даже 80%», — рассказала мама одного из детей, которые проходили тестирование, Виктория Ищенко.

Специалисты проводят комплексное тестирование детей. После него они делают заключение, какому виду спорта стоит отдать предпочтение. Среди дисциплин в списке указаны сноуборд и горнолыжный спорт, а также спортивные игры — настольный теннис, бадминтон, футбол и легкая атлетика.