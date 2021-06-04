«Продолжение прошлогодней истории». В ФТР объяснили расследование в отношении Сизиковой

Задержание россиянки Яны Сизиковой — это продолжение прошлогодней истории с расследованием договорных матчей на Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос»). Об этом «360» заявил пресс-секретарь Федерации тенниса России (ФТР) Илья Вержба.

«Мы предполагаем, что это продолжение той истории, которая началась в прошлом году на „Ролан Гаррос“, когда у прокуратуры возникли некие подозрения, и Яна, вроде бы, фигурировала там», — сказал представитель ФТР.

При этом процессуального статуса у Сизиковой тогда не было, добавил собеседник.

Консульский отдел России в Париже оказал Сизиковой помощь, сообщил Вержба. Сейчас спортсменка находится на свободе. При этом ФТР пока не получал информации о предъявленных ей обвинениях.

«Пока сложно что-то комментировать, потому что никаких официальных заявлений [с французской стороны] не было», — уточнил пресс-секретарь.

Россия, по его словам, «абсолютно никак» не может повлиять на эту ситуацию.

«Этим занимается французская прокуратура и правоохранительные органы Франции, поэтому Россия, конечно, не может вмешаться или повлиять на это дело», — сказал собеседник «360».

Он добавил, что спортивные организации на данный момент в эту историю также «никак не включены».

При этом ФТР «готова оказать всяческое содействие» как французским властям, так россиянке.