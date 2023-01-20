Спорт 20 января 2023, 13:55 «Продолжает бороться». Источник сообщил о сепсисе в легких Костомарова ТАСС: в легких фигуриста Костомарова по-прежнему сохраняется сепсис РИА «Новости»

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У фигуриста Романа Костомарова по-прежнему сохраняется сепсис в легких, сообщил источник ТАСС. По его данным, хотя в состоянии спортсмена есть положительные сдвиги, серьезных проблем пока достаточно.

«Положительные тенденции в состоянии действительно есть, но к этому нужно относиться крайне осторожно», — сказал источник агентства.

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Врачи надеются на то, что организм фигуриста продолжит бороться.

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что спортсмена собираются отключить от аппарата ЭКМО. Мать Костомарова в беседе с «360» не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. Она заметила, что врачам виднее, как поступать, и поблагодарила всех за поддержку фигуриста.

Отец Костомарова сообщал, что сын находится в больнице в Коммунарке в тяжелом, но стабильном состоянии. По его словам, супруге Романа каждый день звонит врач и информирует об изменениях в его состоянии.

Роману Костомарову 45 лет. В 2006 году он в дуэте с Татьяной Навкой взял золото Олимпийских игр в танцах на льду.