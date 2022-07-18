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    18 июля 2022, 18:50

    Продюсер Рудковская высказалась о скандалах в женском фигурном катании

    Арина Бобкова

    Инстриги в мужском фигурном катании не могут даже сравниться с инстригами, которые происходят в женском. Таким мнением поделилась жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская. Об этом сообщил RT.

    «Ни у мужчин, ни у спортивных пар нет такой концентрации подводных течений, склок и интриг, как в женском катании или танцах», — пояснила специалист.

    При этом Рудковская пояснила, что на протяжении пяти лет следила за ситуацией, которая происходит в академии Плющенко. По ее словам, противостояние Алексея Ягудина и Евгения Плющенко являются детским лепетом в сравнении с женскими скандалами.