Продюсер Рудковская высказалась о скандалах в женском фигурном катании

Инстриги в мужском фигурном катании не могут даже сравниться с инстригами, которые происходят в женском. Таким мнением поделилась жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская. Об этом сообщил RT.

«Ни у мужчин, ни у спортивных пар нет такой концентрации подводных течений, склок и интриг, как в женском катании или танцах», — пояснила специалист.

При этом Рудковская пояснила, что на протяжении пяти лет следила за ситуацией, которая происходит в академии Плющенко. По ее словам, противостояние Алексея Ягудина и Евгения Плющенко являются детским лепетом в сравнении с женскими скандалами.