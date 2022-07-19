Продюсер Рудковская назвала Тутберидзе хорошим менеджером

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе является отличным менеджером. Таким мнением поделилась продюсер Яна Рудковская. Об этом сообщил RT.

«Что касается Тутберидзе, все прошлогодние истории, все мои несогласия с теми или иными ее действиями не отменяют факта, что Этери Георгиевна — не только крутой тренер, но и крутой менеджер», — рассказала эксперт.

Рудковская отметила, что тренер смогла создать собственную уникальную систему. Кроме того, Тутберидзе выявила фигурное катание на новый уровень.