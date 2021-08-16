Работа тренеров в детско-юношеских школах является одной из главных проблем российского футбола. Этот вопрос не решить даже за один год, заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Реформы, которые предлагает сейчас РФС, считаю их абсолютно правильными. Я и за отмену лимита тоже, но это только верхушка айсберга. Самое главное — нам нужны учителя», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он добавил, что даже в самой современной футбольной школе дети сами по себе ничему не научатся. По словам главного тренера, необходимо начинать именно с тех, кто работает с детьми. Он отметил, что детских тренеров нужно обеспечить хорошей зарплатой, чтобы они сосредоточились на обучении и не думали о дополнительном заработке.

«С нынешними зарплатами нереально просто учить детей, не думая о дополнительном заработке на стороне. Проблемы российского футболиста слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год. А то, что предлагает сейчас РФС, как я понимаю, — это на долгие годы», — заключил Карпин.

Валерий Карпин 23 июля стал главным тренером сборной России по футболу. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, покинувшего команду в начале месяца.