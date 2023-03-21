Спорт 21 марта 2023, 23:58 Пробег на снегоходах состоялся в Тверской области

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В Конаково Тверской области состоялся 100-километровый пробег на снегоходах. Мероприятие было приурочено к 100-летию спортивного общества ЦСКА. Об этом сообщили «Известия».

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Пробег прошел в рамках челленджа #100заЦСКА. Спортсмены стартовали от набережной Конаково «Ривер Клаб». В пробеге приняли участие спортсмены ФАУ МО РФ ЦСКА по стендовой стрельбе, спидвею, пятиборью и другим видам спорта. Организаторами выступили компании «Волга Клаб Сервис», «Конаково Ривер Клаб», «Восток-Медиа», регбийный клуб ЦСКА и «Русская механика».