Астраханские футболисты спасли тонущую женщину прямо во время матча
Матч между сборной Икринянского района и командой «Трансгаз», проходящий в рамках первенства Астраханской области по футболу, прервали ради спасении женщины, сообщил портал «Экономика сегодня».
Игру остановили на 75-й минуте. Игроки заметили, что в реке Хурдун, расположенной рядом с футбольным полем, тонет женщина.
Трое парней бросились в ледяную воду. Пока другие вызывали спасателей, молодые люди вытащили утопающую на берег и оказали первую помощь. Прибывшие на место медики сказали, что женщина выжала благодаря грамотным действиям парней.
Героями оказались двое жителей села Икряное — Роман Исаев и Петр Хачиров, а так же один приезжий футболист, Фарид Шахбазов.
Пока полиция и спасатели разбирались, отправили греться.