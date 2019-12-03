Астраханские футболисты спасли тонущую женщину прямо во время матча

Игру остановили на 75-й минуте. Игроки заметили, что в реке Хурдун, расположенной рядом с футбольным полем, тонет женщина.

Трое парней бросились в ледяную воду. Пока другие вызывали спасателей, молодые люди вытащили утопающую на берег и оказали первую помощь. Прибывшие на место медики сказали, что женщина выжала благодаря грамотным действиям парней.

Героями оказались двое жителей села Икряное — Роман Исаев и Петр Хачиров, а так же один приезжий футболист, Фарид Шахбазов.

Пока полиция и спасатели разбирались, отправили греться.